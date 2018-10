Cremonese vs Pescara, Due declinazioni diverse dell'imbattibilità in B

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono due le squadre di Serie B ancora imbattute in stagione. La prima è il sorprendente Pescara di Giuseppe Pillon, primo in classifica con quattro punto di vantaggio sul tandem Palermo-Hellas Verona e con il vice capocannoniere della cadetteria Leonardo Mancuso. L'altra è la Cremonese allenata da un altro tecnico di grande esperienza come Andrea Mandorlini. I grigiorossi, però, a differenza degli abruzzesi ha un rapporto molto più difficile con la vittoria. Se il Delfino ha già messo a referto ben cinque vittorie in otto giornate, la Cremonese ha fatto registrare ben cinque pareggi, con due sole vittorie, di cui l'ultima lontana quasi un mese. In tutto questo la miglior difesa della B a favore di Paulinho&C. lenisce in parte i sette punti di differenza in graduatoria con il Pescara. Distanza che, invece, è in parte spiegata dalla scarda prolificità degli uomini di Mandorlini che in sette gare di campionato hanno segnato solo otto reti. Ben sei in meno della compagine biancoazzurra. Differenze che vanno al di là dell'imbattbilità stagionale.