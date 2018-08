Crivello: "Contento di aver lasciato con la A. Spezia? Deciso in un attimo"

© foto di Federico De Luca

Il neo terzino dello Spezia Roberto Crivello si è presentato oggi parlando in conferenza stampa e spiegando l'addio al Frosinone con cui ha giocato per 5 stagioni collezionando 3 promozioni (una in Serie B e due in Serie A): “Prima o poi doveva succedere e sono contento di averlo fatto conquistando la Serie A sul campo, quando ho capito di non rientrare più nei piani del club ho iniziato a guardarmi intorno e appena ho ricevuto la chiamata dello Spezia ho accettato in un attimo. - continua Crivello come riporta il sito del club ligure – Marino? È un ottimo allenatore, mi piace il suo calcio ed è stato importante per la mia scelta. Nelle ultime stagioni contro lo Spezia sono sempre state partite difficili ed al "Picco" non ho mai vinto, qui il pubblico fa la differenza”.