Crotone, avanti con Stroppa: rinnovata la fiducia al tecnico

Pasqualin: “Avvilente pensare ad Allan in Nazionale”

Inter, Zhang-Thohir: c'è l'incontro per il passaggio delle quote

Criscito: "Con Mancini e l'Italia per dare una mano a Genova"

Chievo, giornata bollente: D'Anna via, volata finale tra Ventura e Iachini

Italia, Zaza lascia il ritiro per un problema al polpaccio

Iachini e il Chievo: "Mi ha cercato. Ma non è l'unico club"

W.Nara: "Non c'è un tema rinnovo, Icardi ha altri 3 anni di contratto"

Ultime d'Europa, Chievo ancora sul fondo. In Bundes male lo Stoccarda

Juventus, Ronaldo è volato a Lisbona per incontrare gli avvocati

Torino, trattativa in corso per Lazzari. La SPAL chiede 20 mln di euro

Oggi l'Italia si recherà sotto Ponte Morandi per commemorare le vittime

Chievo, per Ventura contratto fino a giugno. No di Nicola: aspetta il Genoa

Difese top d'Europa: Samp ermetica. Ma la sorpresa è il Mainz in Bundes

Attacchi flop d'Europa: Betis a sorpresa. E il Frosinone non risale

Al termine di una riunione della dirigenza del Football Club Crotone tenutasi questa mattina nel quartier generale del Presidente, la società ha deciso di rinnovare la fiducia all’allenatore Giovanni Stroppa. Dopo il confronto si va avanti, quindi, in sinergia con il tecnico lombardo.

