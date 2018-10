Crotone, Budimir: "Sappiamo cosa dobbiamo fare col Padova"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In un'intervista concessa al canale ufficiale della società, l'attaccante del Crotone Ante Budimir ha dichiarato: "E' stata una settimana molto importante, abbiamo sostenuto tanti allenamenti ad alta intensità come sempre. Un primo bilancio? Ci sono state cose buone e anche cose non abbiamo fatte bene, ma credo che le idee sono chiare e sappiamo cosa dovremo fare sabato prossimo contro il Padova per raggiungere il nostro obiettivo".