© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alex Cordaz ha presentato la sfida esterna del Crotone contro il Bologna ai microfoni di Rai Sport: "Vale tanto, abbiamo fame di rivincita dopo un avvio deludente per noi. Dobbiamo cogliere questa occasione per rilanciarci e trovare un po' di entusiasmo. Non possiamo permetterci di guardare le altre situazioni, sappiamo qual è la nostra e c'è voglia di riscatto".