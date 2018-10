Crotone, Marchizza: "Sarà una gara difficile contro la Salernitana"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in esclusiva su TuttoSalernitana.com, il difensore del Crotone Riccardo Marchizza ha presentato la gara di stasera contro la Salernitana, un avversario considerato molto esperto da parte del forte centrale romano, che però mette in guardia i granata in vista della sfida dello "Scida". Di seguito le dichiarazioni del centrale rossoblù:

Sia il Crotone che la Salernitana sono reduci da un successo importante. Che gara sarà?

"Sarà una gara difficile, ci aspettiamo di trovare di fronte una squadra forte con giocatori esperti, ma noi possiamo dire la nostra. Ci teniamo a fare bene in casa davanti ai nostri tifosi".

Che Salernitana si aspetta allo Scida? Qual è, secondo lei, il maggior punto di forza della squadra granata?

"E' una squadra che conosce bene la categoria e sa come venire a giocare da noi, ma allo stesso tempo anche noi sappiamo come scendere in campo e come affrontarli. Cercheremo di vincere".

Il rendimento del Crotone è stato, fin qui, altalenante...

"Arriviamo da una vittoria che ci ha fatto bene ma che allo stesso tempo non ci fa accontentare del momento. Ci stimola a fare meglio partita dopo partita".