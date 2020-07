Crotone, Marrone: "Coltiviamo il sogno Serie A: questo trittico di gare sarà decisivo"

Il Cittadella è il prossimo avversario di un Crotone a caccia di punti preziosi in chiave secondo posto. Di questo e di altri temi legati all'attualità del club calabrese ha preso la parola Luca Marrone attraverso i canali ufficiali della società: “Servirà sicuramente una grande organizzazione di gioco come abbiamo dimostrato durante tutta la stagione. Soprattutto in questo periodo dobbiamo stringere i denti e non mollare neanche di un centimetro per raggiungere il nostro sogno. Sono contento di aver trovato continuità e prestazioni importanti mie e di tutta la squadra, dobbiamo continuare così senza fermarci ora che arrivano le partite decisive".

Sull'avversario: "È una squadra forte che ogni anno arriva fino in fondo. Sarà sicuramente una gara difficile, secondo me serviranno grande grinta e tecnica: se riusciamo a mettere in atto al Tombolato ciò che proviamo durante gli allenamenti sono sicuro che porteremo a casa dei punti. Daremo tutto, tornare da Cittadella con dei punti è il nostro obiettivo”.

Conclude: "Sicuramente le tre gare in una settimana saranno importanti, ci sarà bisogno di tutti, dobbiamo quindi allenarci al meglio e farci trovare pronti. Ne mancheranno poi altre tre, ma questo primo trittico sarà decisivo".