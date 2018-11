Crotone, Molina al 45': "Possiamo vincere, grande prestazione"

La Lazio risale la china, schianta la SPAL e comunque vada a Udine fra poche ore resta in zona Champions. Un successo netto per i ragazzi di Simone Inzaghi, che erano chiamati a una reazione dopo il brutto ko casalingo contro l'Inter. Ci si aspettava una vittoria convincente, è arrivata....

Da ultima scelta a trascinatore: Cataldi rinasce alla 50esima in Serie A

Lazzari si mette in mostra davanti a Lotito. È ormai pronto al grande salto

Doppio Belotti, due a zero del Torino alla Sampdoria

Toro straripante, 2-0 all'intervallo. Samp in difficoltà

Parma, Siligardi al 45': "Ci stiamo provando in tutti i modi, serve cinismo"

Parma, Sepe: "Non sono due punti persi ma uno guadagnato"

Le pagelle della Samp - Difesa horror, attacco non pervenuto

Zero gol, zero spettacolo, un rosso. Il Parma limita i danni contro il Frosinone

Le pagelle del Parma - Epic fail di Stulac, Sepe in versione Superman

Bologna-Atalanta, le formazioni ufficiali. C'è Barrow, Zapata in panchina

Le pagelle del Frosinone - Campbell spento, Ciano non mantiene le promesse

