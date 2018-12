© foto di Andrea Rosito

Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, è in discussione la panchina di Massimo Oddo a Crotone. La sua gestione ha portato solo due punti e una squadra che pare non sapere cosa fare in campo. Per questo, potrebbe essere richiamato Stroppa, considerato il responsabile dell'andamento dei calabresi salvo poi osservare come la squadra abbia comunque lacune difficili da sistemare per qualsiasi allenatore.