Massimo Oddo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seconda sconfitta sulla panchina del Crotone per Massimo Oddo, che al termine del 2-1 contro il Perugia ha così commentato la gara in mixed zone: "Il primo tempo non abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista mentale Abbiamo sbagliato l'approccio, pur senza subire particolarmente. il primo gol ce lo siamo fati praticamente da soli. Sotto questo punto di vista dobbiamo diventare più scaltri. Nel secondo tempo eravamo messi molto meglio in campo, lo abbiamo praticamente dominato, ma ci siamo rifatti un altro gol. Dobbiamo migliorare e lavorare tanto. Se vuoi vincere in Serie B devi avere uno spirito battagliero, non si va avanti con tacco e punta, ci vuole convinzione e cattiveria. Può capitare di dominare partite per settanta minuti, come col Carpi, ma poi se molli mentalmente poi lo paghi. Se recuperiamo il giusto agonismo, i valori ci sono, altrimenti è sempre dura con chiunque. Nella sosta ci mancheranno una decina di giocatori, ma cercheremo di lavorare con quelli che ci sono. Le potenzialità ci sono, sono straconvinto che ci tireremo fuori da questo momento e faremo grandi cose".