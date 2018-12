Crotone, Oddo: "Gioco ultima cosa da ricercare in questo momento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Crotone Massimo Oddo è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il k.o. esterno dei calabresi contro il Bologna, costato l'eliminazione dalla Coppa Italia: "È un momento in cui non siamo sereni, la palla scotta un po'. Ci vuole più perosnalità e autostima. Quando i risultati non arrivano l'autostima cala. Ci vuole gente di personalità, alcuni ce ne sono stati, uno su tutti Zanellato che ha fatto la sua partita. Questo atteggiamento me lo aspetto anche da altri. Abbiamo giocato contro una squadra di Serie A. Dobbiamo uscire da questo momento negativo soprattutto per i risultati, abbiamo sempre fatto buone prestazioni, ma dobbiamo fare di più e uscire da questo tunnel. L'ultima cosa da ricercare adesso è il gioco, non c'è tempo e per fare questo dovrei prendere una squadra da inizio anno. Se ci mettiamo che la testa non è serena è ancora più difficile, l'unico presupposto che mi pongo è dare una mentalità diversa, giocare con grinta e carattere perché è l'unica via per risollevarsi. Dobbiamo guardare la realtà, siamo a tredici punti dalla vetta alla quattordicesima, il primo posto è lontano. L'errore che non possiamo commettere è rincorrere quelle davanti, dobbiamo pensare di partita in partita. Sono convinto che la squadra abbia valori e che debba riprendere autostima. La rincorsa dovrebbe essere stratosferica per raggiungere la vetta. Dobbiamo scrollarci di dosso questo momento negativo".