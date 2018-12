Crotone, Oddo: "Primo tempo dominato da noi, espulsione assurda"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Massimo Oddo, tecnico del Crotone, riportate da cuoregrigiorosso dopo la sconfitta subita sul campo della Cremonese. "Ho messo il doppio centravanti perché volevo giocarmela con gli uno contro uno in avanti. Nell’intervallo ho lasciato dentro Budimir anziché Simy perché ha caratteristiche che mi potevano aiutare di più. E poi perché mi serviva una mezza punta, come Firenze, che agisse sul loro play. Abbiamo dominato in lungo e in largo per quasi tutto il primo tempo. Avremmo potuto essere in vantaggio di 2-0 dopo soltanto i primi 10 minuti. L’espulsione è assurda oltretutto perché, riviste le immagini, posso assicurarvi per non lo ha toccato. A velocità naturale l’arbitro può essere ingannato. La Cremonese è una squadra forte e scaltra, e oggi lo ha dimostrato. Anche se c’è da dire che hanno preso campo soltanto in superiorità numerica e senza mai tirare in porta. Noi non cerchiamo alibi. Ora arriva il nostro turno di riposo, ma se le risposte sono queste sono contento, non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi".