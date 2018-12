© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultimi ribaltoni dell'anno in serie B. Nel Crotone si è dimesso Massimo Oddo, al suo posto in panchina è tornato Stroppa. In casa Padova invece è stato esonerato Foscarini e richiamato Bisoli.

Due cambi, quelli di Oddo e Foscarini, che evidentemente non hanno portato i risultati sperati. Anzi, in entrambi i casi le cose sono andate peggio dopo il cambio in panchina: Oddo ha disputato 7 partite alla guida del Crotone senza mai ottenere una vittoria. Due pareggi, cinque sconfitte e una media di 0.28 punti a partita. Non solo, con Oddo sono peggiorati sia l'attacco (appena 3 gol fatti) e la difesa (12 gol subiti). Stroppa in nove gare aveva ottenuto tre vittorie e due pareggi, con 12 gol messi a segno ed una media di 1.22 punti a partita.

Discorso simile per il Padova: in undici partite Bisoli aveva vinto appena una gara, ma ne aveva pareggiate cinque e perse altrettante. Stesso numero di sconfitte e vittorie per Foscarini, ma in sei gare disputate alla guida del Padova. Una media leggermente migliore per Bisoli: 0.72 a partita contro gli 0.5 di Foscarini.