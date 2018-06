Crotone, proposto Denis: l'ex Napoli e Atalanta può tornare in Italia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

German Denis potrebbe finalmente coronare il suo sogno di tornare in Italia. Come riporta Sky Sport, El Tanque sarebbe infatti stato offerto al Crotone. Nessuna trattativa in corso ancora avviata, ma quello dell’attaccante ex Napoli e Atalanta è un profilo che stuzzica non poco la società calabrese.