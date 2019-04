Crotone, Rohden: "Contro la Cremonese dobbiamo fare risultato"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Crotone Marcus Rohden ha parlato sul sito ufficiale del club dopo la sconfitta contro il Cosenza e il suo rientro in campo: “Ora sto meglio dopo il problema all’adduttore e sono felice di essere tornato di nuovo a disposizione del mister e della squadra. Archiviamo il match di Cosenza, ora stiamo pensando solo alla gara contro la Cremonese e dobbiamo lavorare al massimo, come sempre, per farci trovare pronti sabato perché è una gara importante, dobbiamo disputare una grande partita e fare risultato. - conclude lo svedese parlando dei sostenitori rossoblù - I tifosi sono la nostra arma in più, sono sempre al nostro fianco e il loro apporto è molto importante”.