Crotone, Simy: "Il nostro pubblico sarà fondamentale col Foggia"

L’attaccante del Crotone Nwankwo Simy ha presentato sulle pagine del Corriere dello Sport la sfida di domenica sera contro il Foggia. Ecco le considerazioni del nazionale nigeriano: “Giocare allo Scida sarà molto importante, ma ce la vedremo con un avversario che ha subito dato un segnale forte al campionato vincendo col Carpi. Dobbiamo riscattare la partita col Cittadella e per farlo dovremo avere la testa giusta, dato che il Foggia non pare avvertire il peso della penalizzazione. Il calcio a volte è spietato, se domenica scorsa avessi segnato di testa o di sinistro oggi si parlerebbe di altro. Credo, tuttavia, che anche nella sconfitta abbiamo mostrato la bontà del nostro potenziale. Quando si cambia mister non è facile metabolizzare subito nuovi concetti e moduli: occorre tempo e pazienza, ma già ora possiamo giocarcela su qualsiasi campo. Le convocazioni in Nazionale? Motivo di piacere ed orgoglio.”