Crotone, Stroppa: "Benevento forte e completo. Serve spensieratezza"

© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Benevento, big match della giornata di Serie B: “A questo punto del campionato è presto per tirare le conclusioni, ma sarà una partita bellissima in cui si affrontano prima e seconda della classe, due squadre con grandi potenzialità che finora sono state costanti nelle prestazioni. Ma non credo che questa gara possa determinare un cammino anziché un altro da qui a fine stagione. - conclude Stroppa – Affrontiamo una squadra completa, che difende e attacca benissimo, con carattere e un allenatore che sta facendo un lavoro eccellente. Dobbiamo viverla con il massimo della spensieratezza”.