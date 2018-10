Crotone, Stroppa: "Domani conta solo la vittoria"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Padova: “Questa squadra merita la vittoria già da qualche giornata, ma per una serie di motivi non siamo riusciti a raggiungerla sia col Palermo sia col Brescia. Domani dobbiamo portarla a casa in qualsiasi modo, non mi interessa se col bel gioco o meno, l'unica cosa che conta è il risultato. - continua Stroppa – Il Padova non vince da cinque gare ed è un avversario ostico qualche se ha diverse assenze. Modulo? In settimana abbiamo provato la difesa a quattro e domani giocheremo con quella”.