© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È già il momento di tornare in campo per il Crotone di Giovanni Stroppa. Archiviata la sconfitta di Cremona per gli Squali allo 'Scida' è attesa la Juve Stabia per il primo turno infrasettimanale di Serie A. A presentare il match contro le Vespe ci ha pensato il tecnico dei calabresi: “La classifica che occupa la Juve Stabia non rispecchia la realtà. Contro l’Ascoli meritavano qualcosa in più, ma anche nelle altre gare che hanno disputato meritavano di più. È una squadra imprevedibile, cambia molto nel sistema di gioco sia da una partita all’altra e sia a partita in corso. Detto ciò, ci siamo noi: parlavamo di sete e di fame e noi abbiamo tanta sete e tanta fame! A Cremona potevamo fare di più, bisogna fare punti e quindi mai come domani sera bisogna vincere”