Crotone, Stroppa liberato dal Foggia. Si avvicina la firma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano aggiornamenti sulla panchina del Crotone. Secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport il Foggia in questi minuti avrebbe dato il via libera al passaggio di Giovanni Stroppa in Calabria. Adesso il tecnico è pronto per siglare il nuovo accordo con la società della famiglia Vrenna. Firma che dovrebbe arrivare martedì.