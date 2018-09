Crotone, Stroppa: "Noi e l'Hellas ci equivaliamo. Sarà una bella gara"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa della sfida, fra due grandi favorite per la promozione, contro il Verona in programma domani: “Vincere e scalare le posizioni della classifica deve essere la motivazione in più per vincere sabato. Penso che noi e il Verona siamo sullo stesso piano e per questo mi aspetto una gara bellissima fra due squadre che giocano a calcio e vogliono imporre il proprio gioco. La squadra sta bene anche se dobbiamo migliorare nel palleggio contro le squadre che si chiudono, ma la nostra idea è quella di giocare con pazienza e fraseggio veloce. - continua Stroppa – Non sto pensando al turn over a Pescara, vedremo domenica prossima. Avere una rosa competitiva e numerosa è importante, come è importante l'atteggiamento di chi scende in campo sia dall'inizio sia a gara in corsa. Stoian? È il mio calciatore preferito, mi rivedo in lui. Ha qualità riconosciuta e riconoscibile ed è un leader dentro e fuori dal campo. Deve però applicarsi di più, deve fare la differenza a lavorare insieme alla squadra”.