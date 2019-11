Crotone, Stroppa: "Siamo in crescita costante, Simy cresciuto tanto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato della stagione rossoblu ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Siamo in crescita costante. Poi a volte perdiamo, ma devi capire il perchè. Non ci sono mai stati cali nervosi o fisici, ci sono sempre stati il predominio territoriale e la capacità di imporsi. Dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte. Siamo il secondo miglior attacco, ma per quello che facciamo dovremmo portare a casa di più. Maxi Lopez non è in condizione, Vido sta recuperando. Nalini è fuori da tanto. Per fortuna abbiamo trovato Messias. E Simy è cresciuto tanto".