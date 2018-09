Crotone, Stroppa: "Siamo stati timorosi, Hellas più pronto di noi"

Queste le dichiarazioni di Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, riportate da Hellas1903.it dopo la sconfitta casalinga contro l'Hellas Verona. "Ho avuto l’impressione che il Verona fosse più pronto di noi ad affrontare questa partita. Nel secondo tempo mi è sembrato che i ragazzi non ci credessero più, mentre nel primo tempo abbiamo creato tanto anche se abbiamo concesso troppo. Dobbiamo migliorare nella tranquillità e nella spensieratezza, sembrava che avessimo timore di fare le cose. Potevamo anche pareggiarla, non ce l’abbiamo fatta ma ci siamo avvicinati. Credo che questi ragazzi abbiano la qualità e la personalità per fare bene. Mio compito è quello di trasmettere questi valori e dare più convinzione alla squadra. Dobbiamo ricercare la nostra identità di squadra, tramite il miglioramento della qualità dei singoli".