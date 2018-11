D'Amico: "Grosso in discussione? Siamo l'Hellas lo siamo tutti"

© foto di Francesco Grigolini – Fotoexpress

Tony D'Amico, ds del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Ecco uno stralcio delle parole del dirigente scaligero: "Grosso è in discussione? Lo siamo tutti, ed è così per ognuno di noi, da quando siamo arrivati a Verona, sapendo quali siano gli obiettivi e le ambizioni che ci sono all’Hellas. Poi serve ragionare con equilibrio. Se c’è stato questo calo, è doveroso giudicarlo anche in quanto figlio del grande rinnovamento avvenuto in sede di mercato, con una squadra che è stata ricostruita per il 70% dell’organico. Una rivoluzione. Quella di Brescia sarà una partita importante, come tutte quelle che abbiamo disputato e che verranno. Pazzini è un caso? Giampaolo Pazzini è un giocatore che fa parte di questo progetto, per tre volte è partito dall’inizio. Capisco che per quanto ha dimostrato nel corso della sua carriera, per quel che rappresenta per Verona e per il suo valore le sue esclusioni facciano rumore. Ora è così, ma questo non significa che non sarà utile all’Hellas, come già ha saputo essere. Sono certo che anche lui darà il contributo che serve per raggiungere il nostro traguardo"