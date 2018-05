De Vito: "Rimarrò ad Avellino. Con me anche Foscarini"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Intervista esclusiva a Ottochannel per il ds dell'Avellino Vincenzo De Vito che conferma sia la sua permanenza in Irpinia che quella del tecnico Claudio Foscarini: "E' stata una stagione balorda - si legge su TuttoAvellino - a partire dal caso Catanzaro fino ad arrivare ai 15 infortuni. Qualcosa non è andato, anche io ho commesso i miei errori ma chi non opera non sbaglia. Guardiamo avanti, non serve guardare indietro. Io resto ad Avellino, così come mister Foscarini. In settimana incontrerà il presidente Taccone per ratificare il matrimonio, ma fondamentale, per pianificare bene il futuro, sarà capire l'indirizzo che la società vorrà darci per il prosieguo. Sono stracerto che Foscarini sia l'uomo giusto dal quale ripartire".