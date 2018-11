Del Sole sorge a Pescara: il gioiello voluto da Allegri alla Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La convocazione di Ferdinando Del Sole per la gara contro il Sassuolo, fece certamente accendere subito i riflettori sul giovane ragazzo napoletano. Perché la chiamata arrivava da Massimiliano Allegri, alle prese con fior d'assenze nella scorsa stagione. Prelevato dal Pescara nell'estate del 2017, spedito nuovamente in prestito al Delfino per sei mesi, ha fatto la seconda parte della scorsa stagione in bianconero. Solo Primavera, quattro reti in tre uscite, poi il ritorno in Serie B. Con gli abruzzesi in testa, è stato a lungo in panchina fino alla scorsa partita. Poi, la sfida al Lecce. Dopo i ventisei minuti nel pari di Cosenza, Pillon lo ha inserito sul 2-2 ieri sera nella delicata sfida al Lecce. All'84'. Cinque minuti più tardi, lo storico primo gol tra i professionisti. Al 96', sempre su assist di un implacabile Mancuso, il finale 4-2. Il gioiello voluto da Allegri alla Juventus che ha fatto volare in testa alla B il Pescara. C'è Del Sole in Abruzzo.