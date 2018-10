Dg Ascoli: “In assenza di notizie dalla FIGC pronti a partire per Livorno”

A margine dell'assemblea di Lega di Serie B svoltasi ieri a Milan Gianni Lovato, dg dell'Ascoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato da PicenoTime.it: "All'unanimità tutti i 19 club della Lega di Serie B hanno deciso oggi di ricorrere al Consiglio di Stato e di impugnare l'ordinanza cautelare provvisoria impugnata dal Tar Lazio, entro la giornata di domani dovrebbe arrivare un pronunciamento in merito. L'auspicio è che si torni in tempi brevi a ragionare di calcio e di campo e non di tribunali. In assenza di notizie ufficiali da parte della Figc siamo pronti a partire per Livorno".