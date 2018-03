Dg Cittadella: "Il gol non convalidato col Venezia? Meglio se non parlo"

Dopo il derby perso contro il Venezia il dg del Cittadella Stefano Marchetti è tornato sugli episodi arbitrali del match dalle colonne del Mattino di Padova: "Il gol non convalidato a Scaglia? Meglio se non ne parlo, sono già stato squalificato dopo la partita con l’Empoli. Non voglio assolutamente fare polemiche. Io ero in tribuna e non l’ho capito. Ho esaminato l’azione al rallentatore in tivù e ancora non ho capito niente. Ha visto una cosa sbagliata. Citta in difficoltà contro squadre che ti pressano come Venezia e Cremonese? Non c’è pressing che tenga, la questione è diversa: siamo stati noi a non avere l’approccio giusto. Non a caso, in entrambe le partite, nella ripresa siamo tornati in campo con un altro atteggiamento e la gara è cambiata. Sul perché sia accaduto due volte occorre riflettere, ma di sicuro non deve più accadere che ci si svegli solo dopo una sberla".