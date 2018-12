Dg Padova: "A gennaio arriveranno tre giocatori. Spero nei primi giorni"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle colonne de Il Gazzettino arrivano alcune dichiarazioni in chiave mercato del dg del Padova Giorgio Zamuner. Ecco un estratto: "I verdetti del fine settimana ci hanno messo ancora di più in una condizione di sofferenza, ma la lotta per salvezza passa attraverso i nostri risultati e non quelli degli altri. Dobbiamo pensare a invertire il nostro trend, se ci aggrappiamo alle disgrazie altrui non andiamo da alcuna parte. Del resto non si può pensare che il Carpi non vinca mai e che il Livorno perda sempre. È indispensabile che il Padova cambi marcia e che si renda conto che occorre cercare prestazioni e risultati su tutti i campi: non significa vincerle tutte, ma prendere un ritmo positivo. Il mercato? La squadra va rinforzata con tre giocatori di spessore che possano fare crescere anche la fiducia nel gruppo. Dobbiamo intervenire perché in questo momento siamo deficitari, e conto di operare gli innesti nei primi giorni di mercato per metterli a disposizione del mister alla ripresa della preparazione. La sfida col Lecce? Ho visto in tv la partita dei pugliesi con il Brescia. Al di là della sconfitta nel recupero, il Lecce dà la sensazione di essere una squadra forte e con un’identità: sa quello che vuole, gioca bene e ribalta velocemente l’azione. La sua posizione in classifica non è frutto del caso, per cui ci aspetta una partita difficile"