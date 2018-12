© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale del Padova Giorgio Zamuner ha commentato la sconfitta contro il Palermo: "Il momento è ovviamente delicato e ci siamo fermati di più a riflettere in spogliatoio. Non abbiamo preso alcuna decisione. Ovviamente quando le cose vanno male sono tutti sotto accusa, ma l’analisi della partita di oggi - riporta Padovagoal.it - è che i ragazzi fanno delle cose buone e dimostrano determinate qualità. A volte, però, si spegne la luce e nessuno la riaccende. La squadra probabilmente inconsciamente pensa che non si debba fare più fatica, ma bisogna provare a tirare fuori 95 minuti. Non è solo una questione tecnica, ma anche caratteriale. Abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra forte e credo che pur avendo di fronte una squadra forte abbiamo preso gol troppo facilmente. Al termine della gara ci siamo trovati in spogliatoio con il presidente e abbiamo fatto l’analisi della partita ed essendo un momento delicato ci siamo fermati un po’ di più".