Di Gaudio, lo specialista in promozioni: "Monza in pole ma non sarà come il Benevento"

Con quattro promozioni dalla Serie B alla A raggiunte con Carpi, Parma, Hellas Verona e Spezia Antonio Di Gaudio è un vero e proprio "specialista". L'attaccante oggi ancora di proprietà degli scaligeri ma in cerca di una nuova avventura in cadetteria si è raccontato a La Gazzetta dello Sport: "Qualche sondaggio c’è stato - racconta in merito al suo futuro -, ma se non sono cose concrete non ci penso. Lavoro qui da una settimana e aspetto. Poter tornare in B a vincere mi affascina, anche perché sarà un campionato bellissimo".

Di Gaudio poi dice la sua sulla possibilità che il Monza faccia un campionato a se: "E’ una squadra ottima, e il mercato non è finito. Non sarà comunque come il Benevento, che era più forte e che doveva andare in A un anno prima. Bisogna vedere come finisce il mercato, però ripeto: le tre retrocesse sono all’altezza del Monza. Poi occhio al Frosinone: ottimo organico. E poi Empoli e Pordenone".