Di Gregorio: "Sogno l'Inter ma penso solo e soltanto al Pordenone"

vedi letture

Ospite delle colonne di TuttoB.com Michele Di Gregorio, portiere del Pordenone di proprietà dell’Inter, ha risposto in merito al suo futuro prossimo. Ecco quanto dichiarato: “Sono cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e sono di proprietà del club nerazzurro. Sono concentrato sul presente e a finire al meglio una stagione così importante: per il Pordenone e per me. Logicamente il sogno è vestire la maglia dell’Inter, ma per questo sogno c’è tempo”.