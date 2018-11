Di Mariano: "Voglio ripagare Tacopina portando il Venezia in A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'attaccante del Venezia Francesco Di Mariano ha parlato del proprio ruolo e del suo momento nel club lagunare: “Sono sempre a disposizione, giocherei anche in porta. Nasco seconda punta, poi in un derby Primavera ho fatto l’esterno d’attacco, è andata bene e lì sono rimasto. A Novara ho fatto anche l’esterno nel 3-5-2, difendere non è il mio ma è andata. A Venezia ho fatto anche il trequartista, ma vado meglio nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1, a sinistra, per accentrarmi e puntare la porta. Serie A? Se non ho fatto ancora il salto vuol dire che qualcosa manca, se avrò la possibilità di farlo continuerò a lavorare per migliorarmi, sapendo di non essere inferiore a nessuno. - continua Di Mariano - Mai Tacopina ha fatto 4 anni di contratto a un giocatore, motivo d’orgoglio e fiducia, lo ringrazio, lo devo ripagare, magari portandolo in Serie A. Zenga? Il direttore Angeloni dice che è sottovalutato e ha ragione. È un sergente, si fa sentire, ti dà l’anima, ma lo devi fare anche tu. Con lui abbiamo fatto cinque punti anche se il pareggio nel finale a Palermo ancora un po' brucia”.