Doppio Monachello, il Pescara non si ferma: 3-1 allo Spezia, +5 sull'Hellas

Il Pescara espugna il Picco di La Spezia: 3-1 ai liguri, la capolista non si ferma. Ad aprire le marcature ci pensa Mancuso al 9', poi arrivano in rapida successione il raddoppio di Monachello e il gol della speranza spezzina con Galabinov. Spenta, con la rete di Monachello all'ora di gioco. In attesa delle gare di domani, con questa vittoria il Pescara, unica squadra ancora imbattuta assieme alla Cremonese, allunga a +5 sull'Hellas Verona secondo (anche se ovviamente Palermo, Cittadella e Benevento hanno due partite in meno rispetto agli abruzzesi).

Spezia-Pescara 1-3 (37' Galabinov; 9' Mancuso, 35' e 57' Monachello)