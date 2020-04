Ds Benevento: "Coda ha rifiutato proposta triennale. A ora le posizioni son chiare"

Come riferisce tuttob.com, alla trasmissione Linea Calcio è intervenuto il Ds del Benevento Pasquale Foggia. Che ha confermato l'addio di Massimo Coda al termine della stagione: "A Massimo sono legato perché è un bravissimo ragazzo, oltre che un ottimo calciatore. Ci sono stati diversi incontri con i suoi procuratori. Abbiamo fatto un’offerta di tre anni che noi ritenevamo importante ed è stata rifiutata. A oggi le posizioni sono chiare e non vedo possibilità di tornare indietro. Non si sono le condizioni. Ci avrebbe fatto piacere che potesse restare e giocarsi con noi la Serie A. Ripeto, per me l’offerta era importante ma, ovviamente, ognuno di noi è libero di fare le proprie valutazioni”.