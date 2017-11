Ds Cremonese: "Lotteremo fino alla fine. Siamo all'altezza della B"

© foto di Chiara Biondini

Intervista a La Provincia, quotidiano di Cremona, per il ds dei grigiorossi Stefano Giammarioli: "Il basso profilo lo dobbiamo rispettare noi come squadra, il silenzio e l'equilibrio che con la proprietà abbiamo imposto l'anno scorso sono stati recepiti alla grande dalla squadra e questo resta un caposaldo fondamentale della gestione. La Cremonese è una neo promossa che deve lottare. Il big match contro il Palermo? Da sabato ci isoleremo dal mondo, sosterremo l'ultimo allenamento lontano da occhi indiscreti e parlerà solo Tesser perché andremo in ritiro. L'ottimo avvio di stagione? Quando si parla di mercato ringrazio sempre Giovanni Arvedi che ha messo a disposizione i mezzi adeguati per la categoria. La rosa dimostra di essere all'altezza, con i ragazzi che si comportano bene quando vengono chiamati, anche se poco, in causa".