Ds Foggia: "Tifosi emozione incredibile, Stroppa sta facendo bene"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Foggia Luca Nember ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "I tanti tifosi in trasferta? Un'emozione incredibile, importante e con il loro appoggio possiamo dare un contributo in questo campionato. Rinnovo di Stroppa? Io la penna non ce l'ho però (sorride ndr) per adesso si sta comportando bene. Vediamo".