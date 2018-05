Ds Venezia: "Col Foggia gara decisiva. Può succedere di tutto"

Dalle colonne de Il Gazzettino arrivano alcune parole di Leandro Rinaudo, ds del Venezia. Il dirigente lagunare ha parlato del rendimento della squadra di Filippo Inzaghi in queste ultime settimane, con il chiaro obiettivo dei playoff da raggiungere: "Quella di martedì è stata un’altra buona prestazione di squadra. Ogni gara ha la sua storia e il Venezia sta facendo vedere di saper vincere in diversi modi. In alcune esprimi giocate importanti, in altre invece, come quella di Vercelli, abbiamo vinto dimostrando di aver raggiunto un livello di maturità davvero notevole. Playoff? I numeri parlano chiaro, la classifica dice che siamo a +9 sul nono posto del Foggia e a -3 dal Parma vicecapolista, quindi tutto può succedere in positivo e negativo essendoci ancora nove punti in palio. Lo scontro diretto contro il Foggia? Quella di sabato per i pugliesi sarà l’ultima chiamata perché possono ancora raggiungere i playoff, per loro si tratterà della partita più importante della stagione. I rossoneri sono una squadra competitiva che gioca un calcio importante, avranno al seguito tanti tifosi ma credo e spero che anche i nostri appassionati ci daranno una mano, come è sempre stato, soprattutto nelle ultime uscite con una presenza significativa sotto tutti i punti di vista a Sant’Elena".