Ds Venezia: "Col Padova ci stava il pari. Abbiamo sbagliato 15'"

© foto di Federico De Luca

Dalle colonne de Il Gazzettino il ds del Venezia Valentino Angeloni ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta nel derby contro il Padova: "Perdere dispiace sempre, figuriamoci dopo un derby nel quale il pareggio del Venezia ci sarebbe stato tutto. Abbiamo sbagliato l’ultimo quarto d’ora del primo tempo e tanto è bastato per tornare a casa a mani vuote. Nella prima mezzora la squadra ha fatto molto bene, giocando in tutto e per tutto alla pari contro un avversario organizzato, tosto e combattivo. Credo che il campo appena rizollato abbiamo penalizzato più noi che loro per come rallentava le giocate, ciò nonostante qualche buona opportunità in ripartenza c’è stata. In quel quarto d’ora abbiamo dato al Padova la possibilità di tirare qualche calcio d’angolo e qualche punizione sulle quali, in effetti, siamo stati meno bravi del solito. Merito loro e demerito nostro vanno a braccetto, fa parte del calcio e dobbiamo accettarlo anche se fa male".