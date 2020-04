Emergenza Coronavirus. Cittadella, Benedetti: "Possibilità di sospensione del campionato a 50%"

Andrea Benedetti, difensore del Cittadella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino oggi in edicola: Se guardi e ascolti tutto quanto circola in tv e su Internet, c’è da mettersi le mani nei capelli. Qualcuno dice di ricominciare gli allenamenti, non so come si possa minimamente pensarlo con i tanti morti che ci sono ogni giorno. Adesso non ha senso parlare di calcio, che pure a me manca tanto, come lo spogliatoio, l’ambiente, i compagni di squadra. Le probabilità che non si torni più a giocare sono tante, direi un 50 per cento. Non credo sia un’emergenza che si possa risolvere a breve, penso che sinché il Coronavirus non sia stato debellato del tutto non si possa pensare di tornare a giocare”.