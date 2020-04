Emergenza Coronavirus, lo Spezia dona 3000 mascherine a Auser, Anteas e Ada

Dando seguito a quanto decretato dalle Lega B in occasione dell'ultima assemblea, lo Spezia Calcio ha deciso di dare ancora una volta il proprio contributo alle associazioni del territorio spezzino in un momento di grave emergenza nazionale, con la lotta al Covid-19 che da oltre un mese sta condizionando le vite di tutti gli italiani.

In accordo con il Comune della Spezia, il Club di via Melara ha deciso di donare circa tremila mascherine alle Associazioni Auser, Anteas e Ada, che in queste settimane difficili stanno supportando proprio il Comune spezzino nella consegna a domicilio di spesa e farmaci alle categorie maggiormente a rischio, e a Caritas, che oltre alla gestione ordinaria del dormitorio e della mensa, ha attivato il Centro diurno per i Senza Fissa Dimora presso la tensostruttura posizionata nel centro sportivo "Montagna", che accoglie tutti i giorni più di 85 persone.

Un piccolo gesto per essere vicini a chi è sceso in campo in prima persona per vincere la partita più importante e a chi lotta ogni giorno per aiutare i più deboli, perchè solo uniti potremo uscire da questa situazione critica ed essere ancora più forti di prima.