Emergenza Coronavirus. Pulcinelli: "Serve un decreto che tuteli tutti. Dalle società ai tifosi"

Qualora il campionato non dovesse ripartire l'Ascoli potrebbe perdere circa sette milioni di euro, che scenderebbero a due in caso di ripartenza a maggio. Lo riporta il Corriere Adriatico che ospita anche le parole del patron bianconero Massimo Pulcinelli: “Non ho parlato con i giocatori degli stipendi, ma so che abbiamo dei ragazzi eccezionali. Credo però che la situazione sia tale da dover prevedere un decreto ad hoc che tuteli tutti. Dalle società ai calciatori, passando per pubblico e sponsor, e mi fido delle istituzioni che governano il calcio e sono certo che faranno in modo che il campionato riprenda nei tempi giusti. - continua Pulcinelli - Se così non sarà le conseguenze le subiremo tutti, ma dobbiamo accettare che questo Covid 19 ci sta facendo vivere qualcosa di inimmaginabile”.