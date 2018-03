Empoli, Andreazzoli: "Bravi i miei per aver giocato in queste condizioni"

Fonte: empolicalcio.net

Intervenuto in conferenza al termine della gara dai suoi contro l'Entella, ha così parlato Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli: “I punti sono sempre d'oro, non oggi più di altre volte. Era difficile, non siamo abituati a questo tipo di gara ma ci siamo adattati subito. Non mi aspettavo questo passo in avanti: non alziamo spesso la palla, né lottiamo sulle palle sporche. Non siamo abituati a lottare contro l'acqua... per noi è stata una partita anomala, giocata su un campo avverso. Ho fatto i complimenti alla squadra perché hanno giocato bene, in quelle condizioni. Questa è una squadra: lottano insieme per l'obiettivo”.