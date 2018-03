Empoli, Andreazzoli: "Nel calcio bisogna stare sempre in guardia"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha commentato ai microfoni di Radio Lady la vittoria contro il Venezia: “Siamo contenti, la squadra sopratutto nel primo tempo ha giocato come gioca sempre. Non avevamo raccolto ciò che meritavamo però, perché il parziale per le occasioni create poteva essere di molto superiore. Nel calcio però bisogna stare sempre in guardia: il gol degli avversari ha cambiato gli equilibri e noi abbiamo perso scioltezza. La partita è diventata complicata, ma fortunatamente nella ripresa siamo riusciti a fare due gol. Alla fine poi quello che conta era portare a casa tre punti che, considerando i risultati degli altri campi, sono estremamente importanti”, riporta Empolichannel.it.