Empoli, Andreazzoli: "Ora via a un mini-torneo: dobbiamo vincerle tutte"

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dei suoi sul campo del Cesena: "Il nostro desiderio sarebbe che questa striscia non finisse. Mancano anche poche partite... Se siamo bravi dobbiamo concentrarci su questo mini-torneo e cercare di vincerle tutte. Sapete qual è il primo obiettivo, il secondo è questo. L'aver saputo soffrire mi è piaciuto molto anche se avrei preferito evitarlo, ovviamente. Abbiamo fatto una mezz'ora superlativa e poi com'è logico che sia il valore del Cesena e la loro necessità di far punti è venuta fuori, di fronte ad un pubblico eccellente. Normale che venga un po' di braccino, ma anche per merito loro. Questa squadra non finisce mai di stupirmi per cuore, volontà e spirito di sacrificio. Anche io ho definito la scelta dell'Empoli di cambiare allenatore azzardata. Ho parlato con il ds Accardi e il dg Butti prima, quindi successivamente con il presidente. Loro sono i responsabili: bravi a scommettere, anche io al loro posto avrei fatto fatica con una scelta del genere. Direi che possono ritenersi soddisfatti".