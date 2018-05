Empoli, Andreazzoli può chiudere da imbattuto

© foto di Federico Gaetano

Dopo una lunghissima carriera da vice, con una parentesi da primo allenatore, alla Roma sotto le gestioni di Luciano Spalletti Luis Enrique, Zdenek Zeman, Vincenzo Montella, Rudi Garcia e ancora Spalletti per Aurelio Andreazzoli lo scorso dicembre ha avuto la possibilità di tornare ad allenare in prima persona dopo cinque anni una squadra venendo chiamato dall'Empoli in Serie B. L'impatto con la nuova realtà e una serie a lui sconosciuta è stato al di sopra di ogni previsione tanto che se domani l'Empoli dovesse vincere o pareggiare il percorso di Andreazzoli sarebbe netto, senza sconfitte. In 22 partite giocate finora sono infatti arrivate 15 vittorie e 7 pareggi viaggiando alla media stratosferica di 2,36 punti a partita con appena 19 reti al passivo e ben 49 all'attivo. Numeri che fanno impallidire tanti colleghi più celebri e celebrati, ma che sono solo la cartina di tornasole dell'ottimo lavoro svolto da Andreazzoli in questi sei mesi.