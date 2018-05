Empoli, Andreazzoli recupera Zajc e Donnarumma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie in casa Empoli in vista del posticipo di Serie B in programma lunedì sera al Castellani contro la Cremonese. Quest'oggi, infatti, Aurelio Andreazzoli ha recuperato ben due pedine: Miha Zajc e Alfredo Donnarumma. Rimangono invece ai box, come riporta Empoli Channel, Lorenzo Lollo e Nikola Ninkovic.