© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Mattinata di presentazione ufficiale ad Empoli non solo per Liam Henderson arrivato dall'Hellas ma anche per il portiere Paolo Branduani approdato in azzurro con Ivan Provedel alla Juve Stabia. "Quando si cambia tanto bisogna trovare la quadratura - spiega l'estremo difensore (fonte EmpoliChannel.it) -, ma la squadra c’è e me ne sono accorta vedendola sabato. Sono contentissimo di essere qui, cercherò di fare il massimo. Sono una persona serena, cerco di trasmetterlo agli altri. Deve esserci questo per arrivare a grandi obiettivi. Dobbiamo cercare di tenere un equilibrio se vogliamo arrivare all’obiettivo”.