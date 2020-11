Empoli, Corsi: "La sesta Serie A? Siamo un cantiere. Il Covid-19? Prima o poi toccherà a tutti"

vedi letture

Intervista alle colonne de La Gazzetta dello Sport per il numero uno dell’Empoli Fabrizio Corsi. Il presidente del club toscano, oltre a ripercorrere i 25 anni della sua gestione, parla del presente e dell’obiettivo Serie A: “Siamo un cantiere - spiega -. Si è intrapreso un percorso con base esperta e un allenatore capace, con tanti ragazzi di talento. Il Covid-19? E’ una tombola, prima o poi toccherà a tutti e bisogna cavarsela, sperando di limitare i danni con i protocolli”.

Corsi, poi, lascia per un momento il mondo Empoli per affrontare il tema legato al match non disputato fra Reggiana e Salernitana a causa dell’impossibilità degli emiliani di scendere in campo per i molteplici casi di Covid. “Ci siamo dati delle regole - afferma in relazione alla possibilità o meno di andare in contro alla richiesta di rinvio della Regia - ma molti aspetti sono stati trascurati, un caso simile era impensabile. Io avrei rinviato la gara e rifatto il regolamento, ma rispetto chi ha deciso così”.