Empoli croce e delizia del Cesena: cinque gol, ma zero punti

L'Empoli rappresenta la croce e delizia del Cesena in questa stagione. I romagnoli infatti sono la squadra che ha segnato più gol alla capolista, cinque in 180 minuti, in questa serie B senza però ottenere neanche un punto in cambio. Due sconfitte su due, ricche di gol, che lasciano l'amaro in bocca alla truppa di Castori impegnata nella delicata lotta salvezza. Lo riporta Il Corriere Romagna.